«Мне 35, и я дура»: волгоградцев возмутил «неадекватный» концерт Бузовой

Поведение певицы и телеведущей Ольги Бузовой во время выступления в Волгограде на фестивале ParkSeason Fest вызвало недовольство местных жителей. Об этом рассказывает интернет-издание «Блокнот».
По данным издания, выступление Бузовой
Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура, — заявила она.
После этого Ольга исполнила три песни и покинула сцену. При этом подтанцовка продолжала выступление.
Вскоре Бузова продолжила говорить из-за кулис что-то неразборчивое, а затем вернулась на сцену в новом костюме. Однако держать себя в руках певица не смогла и в итоге показала зрителям средний палец.
Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами, — сказала она.
Поведение Бузовой возмутило собравшихся.
Странное поведение, выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит.
Она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте? — недоумевали зрители.
Ранее пользователи рассекретили возможного парня Бузовой. По словам поклонников, парень очень похож на экс-бойфренда звезды Даву Манукяна — тоже молодой, пишет рэп и красиво ухаживает.