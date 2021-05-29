«Мне 35, и я дура»: волгоградцев возмутил «неадекватный» концерт Бузовой

https://static.news.ru/photo/184711ca-f16e-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поведение певицы и телеведущей Ольги Бузовой во время выступления в Волгограде на фестивале ParkSeason Fest вызвало недовольство местных жителей. Об этом рассказывает интернет-издание «Блокнот».

По данным издания, выступление Бузовой посетили менее трёх тысяч человек. Певица вышла на сцену на час позже указанного времени и тут же нецензурно выругалась в микрофон.

Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура, — заявила она.

После этого Ольга исполнила три песни и покинула сцену. При этом подтанцовка продолжала выступление.

Вскоре Бузова продолжила говорить из-за кулис что-то неразборчивое, а затем вернулась на сцену в новом костюме. Однако держать себя в руках певица не смогла и в итоге показала зрителям средний палец.

Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами, — сказала она.

Поведение Бузовой возмутило собравшихся.

Странное поведение, выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит. Она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте? — недоумевали зрители.

Ранее пользователи рассекретили возможного парня Бузовой. По словам поклонников, парень очень похож на экс-бойфренда звезды Даву Манукяна — тоже молодой, пишет рэп и красиво ухаживает.