Менеджер Manizha объяснил выбор песни на русском языке для Евровидения

https://static.news.ru/photo/b7943bc4-80dc-11eb-850f-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Менеджер певицы Manizha (Манижа Сангин) Майя Серикова прокомментировала выбор песни «Русская женщина», написанной на русском языке, в качестве композиции для исполнения на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.

По её словам, авторы хотят, чтобы со сцены конкурса прозвучала песня, написанная на языке страны, которую представляет артистка, передаёт «Подъём».

Нам хотелось бы, чтобы песня на языке страны, которую будет представлять артист, прозвучала на международной арене. Это же прекрасно! — сказала представительница певицы.

При этом она отказалась отвечать на критику людей, которые считают композицию русофобской и издевательской над русскими, так как сама Manizha имеет таджикское происхождение.

Ничего не могу вам сказать. Это вопрос не ко мне, — подчеркнула Серикова.

Ранее Manizha объяснила смысл своей песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий. От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой. Российская женщина, отметила артистка, «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной». Это долгая дорога «от фабричных цехов до полётов в космос». Такая женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», уверена артистка. Певица добавила, что написала песню 8 марта 2020 года, но представить общественности решила её лишь спустя год. На Евровидении артистка намерена продемонстрировать миру щедрость и открытость России.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.

Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался панк-рейв-коллектив Little Big, писал NEWS.ru.