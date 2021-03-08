Little Big не поедет на Евровидение

https://static.news.ru/photo/f2cf4370-8035-11eb-bb77-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/littlebigband

Группа Little Big не представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Музыканты отказались от этого. Соответствующая запись появилась в их соцсетях.

Участники коллектива объявили об этом в Instagram. Группа в своём сообщении указывает, что в России хватает талантливых артистов, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».

Спасибо всем соотечественникам и зарубежным слушателям за невероятную поддержку! Благодаря вам клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса. Мы желаем удачи всем участникам национального отбора! — гласит текст объявления от Little Big.

Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме. В нём примут участие представители 41 страны. Мероприятие будет проводиться в офлайн-формате, однако составы делегаций и число журналистов на конкурсе сократят, а вопрос о присутствии зрителей пока остаётся открытым.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс был отменён. Россию должны были представлять Little Big с песней UNO. Клип на эту песню стал самым популярным видео на канале Евровидения в Youtube за всю историю.

Ранее NEWS.ru писал, что участник седьмого сезона российского шоу «Голос» Уку Сувисте представит Эстонию на Евровидении. Он выступит с песней The Lucky One.