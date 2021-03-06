Участник российского "Голоса" выиграл отбор на "Евровидение" в Эстонии

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Участник седьмого сезона российского шоу «Голос» Уку Сувисте представит Эстонию на международном конкурсе песни «Евровидение». Он выступит с песней The Lucky One. Об этом сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Сувисте второй год подряд становится победителем национального отборочного конкурса. В 2020-м он представил песню What Love Is, подготовленную в сотрудничестве с Филиппом Киркоровым. Однако конкурс был отменён из-за пандемии коронавируса.

Музыкант родился в 1982 году в городе Выру. он является известным певцом, пианистом и продюсером в своей стране, победителем нескольких национальных песенных конкурсов. В 2018 году он участвовал в российском конкурсе «Голос» в команде Ани Лорак.

В 2021 году «Евровидение» пройдёт в Роттердаме на арене Ahoy. В конкурсе примут участие представители 41 страны.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров пообещал отправить Даву на Евровидение от Армении.