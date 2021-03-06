Участник российского "Голоса" выиграл отбор на "Евровидение" в Эстонии

Участник седьмого сезона российского шоу «Голос» Уку Сувисте представит Эстонию на международном конкурсе песни «Евровидение». Он выступит с песней The Lucky One. Об этом сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Сувисте второй год подряд
Музыкант родился в 1982 году в городе Выру. он является известным певцом, пианистом и продюсером в своей стране, победителем нескольких национальных песенных конкурсов. В 2018 году он участвовал в российском конкурсе «Голос» в команде Ани Лорак.
В 2021 году «Евровидение» пройдёт в Роттердаме на арене Ahoy. В конкурсе примут участие представители 41 страны.
Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров пообещал отправить Даву на Евровидение от Армении.