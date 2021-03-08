Manizha объяснила смысл подготовленной для Евровидения песни

https://static.news.ru/photo/8840cc26-80a9-11eb-baa7-96000091f725_660.jpg Фото: manizha/instagram.com

Певица Манижа Сангин, она же Manizha, которая представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение», объяснила смысл своей песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий.

От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой.

Российская женщина, отметила артистка, «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной». Это долгая дорога «от фабричных цехов до полётов в космос». Такая женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», уверена Manizha.

Певица добавила, что написала песню 8 марта 2020 года, но представить общественности решила её лишь спустя год. На Евровидении артистка намерена продемонстрировать миру щедрость и открытость России, передаёт ТАСС.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.

Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался панк-рейв-коллектив Little Big, писал NEWS.ru.