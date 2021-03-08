Manizha едет на Евровидение от России

Певица Manizha будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме.
Как рассказывал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта, существует два равноценных способа выбрать участника Евровидения. В первом случае вещатель может самостоятельно направить на мероприятие конкретного музыканта. И второй вариант — вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители.
Накануне участники группы Little Big объявили, что не будут представлять Россию на Евровидении. Группа в своём сообщении указывает, что в России хватает талантливых артистов, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».
Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате, писал NEWS.ru.