Manizha едет на Евровидение от России

https://static.news.ru/photo/9acdc356-803d-11eb-8b29-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/manizhamusic

Певица Manizha будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме.

Как рассказывал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта, существует два равноценных способа выбрать участника Евровидения. В первом случае вещатель может самостоятельно направить на мероприятие конкретного музыканта. И второй вариант — вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители.

Накануне участники группы Little Big объявили, что не будут представлять Россию на Евровидении. Группа в своём сообщении указывает, что в России хватает талантливых артистов, «у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами страны».

Евровидение должно пройти 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В конкурсе примут участие певцы из 41 страны. Однако мероприятие состоится в онлайн-формате, писал NEWS.ru.