Выбор представителя России на Евровидение-2021 доверят зрителям

https://static.news.ru/photo/8d63b5d8-af03-11ea-b126-fa163e074e61_660.jpg Фото: eurovisionworld.com

Исполнителя и песню, которые будут представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме, выберут телезрители в понедельник, 8 марта, в результате голосования. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

По информации Первого канала, представителя России на Евровидение-2021 выберут в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире.

Как рассказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, существует два равноценных способа выбрать участника Евровидения. В первом случае вещатель может самостоятельно направить на мероприятие конкретного музыканта. И второй вариант — вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители.

Яркий пример — шведский «Мелодифестивален». В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы всё же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям Евровидения, — пояснил Аксюта.

Ранее в СМИ в качестве претендентов на участие в конкурсе в 2021 году назывались группа #2маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Алишер Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto). В пресс-службе Первого канала этот список никак не прокомментировали, сообщает РИА Новости.

Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме. В нём примут участие представители 41 страны. Мероприятие будет проводиться в офлайн-формате, однако составы делегаций и число журналистов на конкурсе сократят, а вопрос о присутствии зрителей пока остаётся открытым.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс был отменён. Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO. Клип на эту песню стал самым популярным видео на канале Евровидения в Youtube за всю историю.

Ранее NEWS.ru писал, что участник седьмого сезона российского шоу «Голос» Уку Сувисте представит Эстонию на международном конкурсе песни «Евровидение». Он выступит с песней The Lucky One.