Менеджер МакSим раскрыла, разрешено ли певице заниматься музыкой

Пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская в комментарии для NEWS.ru раскрыла новые детали восстановления исполнительницы после комы. Она отметила, что сейчас звезда проходит реабилитацию под присмотром медиков, однако «ни о какой музыке и пении речи не может быть». Собеседница подчеркнула, что артистке разрешили прогулки, но под наблюдением врачей.

МакSим находится на реабилитации, восстанавливается с врачами, это всё, что нужно знать. Ни о какой музыке и пении речи не может быть. Делает дыхательную гимнастику. К ней приезжают специалисты, она под присмотром профессионалов, — рассказала Богушевская.

МакSим совсем недавно выписалась из больницы и вернулась домой, чтобы провести время с дочками. Около месяца назад из-за осложнений, вызванных пневмонией, певицу ввели в состояние искусственной комы, из которого она вышла совсем недавно. В настоящий момент здоровью Марины Абросимовой ничего не угрожает, но она частично потеряла память, и на восстановление её вокальных данных могут уйти месяцы.

Накануне в Сети появилось видео, на котором видно, как исполнительницу выписывают из больницы. На кадрах видно, как двое человек аккуратно спускают МакSим по пандусу на инвалидной коляске. Исполнительницу заботливо укрывают зонтом от солнца и ветра, а после сажают в чёрный джип марки Infinity.