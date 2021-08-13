Видео выписки МакSим из больницы попало в Сеть

В Сети появилось видео, на котором видно, как певицу Марину Абросимову, более известную под псевдонимом МакSим, выписывают из больницы. Запись опубликована в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как двое человек аккуратно спускают МакSим по пандусу на инвалидной коляске. Исполнительницу заботливо укрывают зонтом от солнца и ветра, а после сажают в чёрный джип марки Infinity. Сейчас певица восстанавливается после искусственной комы, в которой пробыла больше месяца, в стенах родного дома.

Ранее сообщалось об осложнениях коронавирусной инфекции, вследствие которых МакSим частично потеряла память: она не помнит последний концерт в Казани и открытие собственной школы.