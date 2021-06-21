Медики дали прогноз по состоянию певицы МакSим

Врачи дают положительные прогнозы по состоянию здоровья певицы МакSим (Марина Абросимова). Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

Богушевская сообщила , что певица находится в состоянии медикаментозной комы. Пиар-менеджер подчеркнула, что перед тем, как медики ввели Марину в данное состояние, она не чувствовали себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии.

Я с ней общалась буквально за час до того, как ее ввели в это состояние, и она была очень позитивной, — сказала Богушевская.

Певица была госпитализирована на минувшей неделе. У неё поднялась высокая температура, медики диагностировали большое поражение лёгких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу записала клип в поддержку введённой в кому МакSим. На кадрах запечатлена толпа футбольных фанатов на вечерней улице. Они зажгли фонарики на телефонах и все вместе поют хит артистки «Знаешь ли ты».