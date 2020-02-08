Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской. Татьяна Плаксина заявила, что её мать издевается над ней. Однако позже выяснилось, что у девушки шизофрения.
Это личная трагедия Любови. Я её дочку никогда не видела, но она точно невменяема. Либо у дочери мозги сошли с рельсов, либо её настроили так, — считает звезда.
У Распутиной тоже раньше были проблемы в отношениях с родной дочкой,
Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.
Как писал NEWS.ru, Татьяна Плаксина съехала из особняка матери и улетела в США.
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