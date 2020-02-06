https://static.news.ru/photo/a425f650-490a-11ea-8bda-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati?instagram.com

Известная певица Любовь Успенская призналась, что её дочка Татьяна Плаксина съехала из её особняка.

Артистка сама купила дочери билет в США, чтобы она уехала жить к своему отцу. По её словам, Плаксина перед вылетом забрала деньги от телеканала НТВ за скандальное интервью, в котором она обвинила свою мать во всех смертных грехах.

Она больше не живёт в России. Она приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, — поделилась певица.

Успенская добавила, что теперь у её дочери есть долгожданная свобода, о которой она мечтала. Мать надеется, что Плаксина завершит все свои операции и снова станет уверенной девушкой, пишет «Собеседник.ru».

Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин и его жена Валерия поддержали Любовь Успенскую в методах воспитания дочери. Они сослались на то, что певица — состоявшаяся мать и лучше знает, как ей воспитывать своего ребёнка.