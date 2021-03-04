Маша Малиновская: небогатые мужчины — как некрасивые женщины

https://static.news.ru/photo/7197ee72-7d76-11eb-9d3a-96000091f725_660.jpg Фото: malinovskaya_tv/instagam.com

Телеведущая Маша Малиновская отказалась заводить отношения с небогатыми мужчинами без амбиций. По её мнению, это нормально, так же как нежелание мужчин встречаться с некрасивыми женщинами.

В своём Instagram модель пояснила, что считает двойными стандартами обиду бедных мужчин на девушек за то, что они не хотят с ними встречаться, однако сами они не торопятся заводить отношения с непривлекательными дамами.

Почему мужчин не спрашивают, встречались бы они с некрасивой девушкой? Почему нет мужских журналов с фотографиями некрасивых, но очень хороших женщин? — написала Малиновская.

Она задала вопрос своим подписчикам, не считают ли они лицемерием такую позицию сильного пола.

Многие женщины признались, что и сами неплохо зарабатывают, при этом отлично выглядят, потому что вкладывают в свою красоту деньги. Зато когда они хотят найти себе мужчину под стать, их винят в «меркантильности». Кроме того, дамы уверены, что при рассказах мужчин о том, что их надо любить за душу, это значит, что он либо бедный, либо жадный.

Ранее NEWS.ru писал, что один из самых волнующих мужчин вопросов был задан американским женщинам: какой размер пениса они считают идеальным. Учёные Калифорнийского университета провели исследование, опросив 75 гетеросексуальных женщин в возрасте 18–35 лет.