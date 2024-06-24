Максим Галкин: последние новости 24 июня, страшная ложь, олигархи-спонсоры

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Максим Галкин

Народная артистка РФ Татьяна Васильева вспомнила, как юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) упрекнул ее в «страшной лжи». Какие известны последние новости о шоумене на сегодня, 24 июня?

Что сказала Васильева о Галкине

Журналист Вячеслав Манучаров в интервью с актрисой напомнил о словах актрисы в адрес юмориста. Он напомнил, как Галкин пытался уличить Васильеву в «страшной лжи» о датах отъезда юмориста из России. Васильева упомянула об этом вскоре после их совместной работы, что вызвало дискуссию о точных числах и днях.

Речь идет о предыдущем интервью актрисы Манучарову, которое состоялось в мае 2023 года. Тогда Васильева поделилась с журналистом подробностями последней встречи с Галкиным.

«Мы записывали как раз программу на мой день рождения. И я смотрю — Галкин все выбегает и возвращается, он вел эту программу. И он все бегом — туда-сюда, туда-сюда», — отметила тогда актриса, добавив, что шоумен раньше «никогда себя так не вел».

После этого в социальных сетях Галкин прокомментировал заявление Васильевой в его адрес. Он написал, что уехал по работе в Лондон 26 февраля (то есть не на следующий, а на пятый день после съемок) и только там принял решение о перелете в Израиль.

В новом интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Васильева сказала, что сделала то заявление из-за своего характера.

«Страшная ложь. <...> У меня такой характер, во-первых, что я не могу что-то придумывать, чего не было, ни про себя, ни про кого-нибудь. А, во-вторых, не могу молчать. <...> У меня просто такой характер, что я не могу остановиться на полуслове», — поделилась актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Васильева

Как Галкин зарабатывает за рубежом

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко не исключил, что российский шоумен может получать финансирование от Запада. Эксперт предположил, что Галкин получает помощь спонсоров в лице покинувших РФ олигархов. Галкин допускает «антироссийские, русофобские высказывания», исходя из коммерческих интересов, полагает Рудченко.

«Я думаю, Галкин в меньшей степени относится к ситуации вокруг России и Украины идеологически. <...> Он использует финансирование своей деятельности чисто как потребитель. Я думаю, может быть и западное финансирование, и финансирование от покинувших страну олигархов. Галкин вряд ли будет брезговать», — подчеркнул продюсер.

Шоумен и промоутер Сергей Дворцов в программе «ЧП.Расследование» на НТВ заявил, что Галкин смог организовать свои концертные туры только благодаря супруге Алле Пугачевой, которая в него вложила деньги.

«Его супруга Алла Пугачева — человек не бедный, богатая женщина. Она его снабжает 100% деньгами, как ни крути. Если бы не Алла Борисовна, где был бы Макс? Если бы не Алла Борисовна, Макса не было бы в принципе», — отметил эксперт.

Кто спонсирует Галкина

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что шоумен, публично критикующий Россию после эмиграции, руководствуется в своих выступлениях не идейными убеждениями, а коммерческим интересом. По его словам, русофобские высказывания комика спонсирует не Запад, как это принято считать, а «олигархи, которым прижали хвост в России, и теперь они гадят».

«Проплачен мальчонка!» — сказал Никоненко в интервью aif.ru.

Актер также обратил внимание, что в «телодвижениях» иноагентов есть слаженность. По его мнению, ими руководит «один и тот же хозяин». При этом он признался, что у него не находится цензурных слов, чтобы прокомментировать их выпады в адрес России.

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