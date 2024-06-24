Последние новости шоу-бизнеса 24 июня: налоги Пугачевой, Гагарина в космосе

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева избежит повышенного налогового сбора, Полина Гагарина рассказала о полете в космос, а Филипп Киркоров купил скульптуру почти за миллион рублей. Какие последние новости шоу-бизнеса 24 июня?

Как Пугачева избегает налогов

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая владеет замком в подмосковной деревне Грязь, не столкнется с повышенными налоговыми сборами. Такое мнение в беседе с «Парламентской газетой» выразил владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов. По его словам, особняк Примадонны морально устарел и не является объектом вожделения для покупателей.

«Не думаю, что у замка в деревне Грязь будет высокая стоимость, что кадастровая, что рыночная. Когда-то объект, возможно, и относился к сегменту суперлюкс, но сегодня уже морально устарел. На рынке представлено множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов», — пояснил Садыгов.

Эксперт добавил, что, как выяснилось в 2022 году, у замка Пугачевой в Грязи нет адреса. Это связано с тем, что межевание участка или вовсе не проводилось, или совершалось еще в нулевых годах, отмечает специалист.

«Да и сам участок небольшой — всего гектар, а площадь здания исчисляется 2300 „квадратов“», — добавил Садыгов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Алла Пугачева

Что Гагарина сказала о полете в космос

Певица Полина Гагарина призналась, что могла полететь в космос. В шоу «Однажды» исполнительница заявила, что ей предлагали поучаствовать в кастинге космического проекта, но она ответила отказом.

«При всей видимости того, что делаю на сцене и что я сильна, это не так. Я в жизни бы не выдержала центрифугу. На первом повороте меня бы уже вынесло. Извините, это не ко мне», — поделилась артистка.

Ранее Гагарина рассказала, что решила полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. Певица отметила, что без спиртного ей будет лучше. По словам артистки, она всегда старалась выпивать только по праздникам, однако позднее решила полностью исключить алкоголь из жизни.

Что купил Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров приобрел скульптуру за 890 тысяч рублей, сообщает издание Voice. Как уточняется, поп-король купил арт-объект «Монолог» у художницы и скульптора Дарьи Русских. Их сделка произошла в центре Москвы.

Сама Русских назвала певца светлым и доброжелательным человеком. По ее словам, артист удивился большим размерам статуи, но остался доволен покупкой.

«„Монолог“ символизирует человека и животных — земных созданий природы и одновременно божественных существ. Каждое по-своему стремится найти оптимальный путь развития. Животные радуются приятным погодным условиям и достатку пищи. Человек способен ощущать счастье. К нему он стремится всю жизнь, задавая себе вопросы и стараясь найти ответы», — рассказала художница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что рассказала Навка о смерти Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка в эфире программы «Сегодня вечером» вспомнила, что узнала о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк одной из первых. Она рассказала, что за день до посещения артисткой врача побывала у нее в гостях. Уже тогда у Заворотнюк перекосило лицо, но все подумали, что у нее воспалился нерв, добавила спортсменка.

«Помню этот день, когда они меня пригласили, — рассказали, советовались. У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился. И буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это», — рассказала Навка.

По словам фигуристки, даже после постановки диагноза Заворотнюк удавалось сохранять веселое расположение духа. При этом, отметила Навка, в последний год актриса даже не могла встать с кровати.

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