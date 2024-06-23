Полина Гагарина призналась, что могла полететь в космос

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина призналась, что могла полететь в космос. В шоу «Однажды» исполнительница призналась, что ей предлагали поучаствовать в кастинге космического проекта, но она ответила отказом.

При всей видимости того, что делаю на сцене, и что я сильна, это не так. Я в жизни бы не выдержала центрифугу. На первом повороте меня бы уже вынесло. Извините, это не ко мне, — поделилась артистка.

Недавно Гагарина рассказала, что решила полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. Певица отметила, что без спиртного ей будет лучше. По словам артистки, она всегда старалась выпивать только по праздникам, однако позднее решила полностью исключить алкоголь из жизни.

До этого Гагарина предположила, что ничего не заработает после концерта в «Лужниках». Более того, она уходит в серьезный минус, так как тратит на шоу часть собственных денег. Она назвала концерт неокупаемым.

По словам певицы, она тем не менее готова на такие затраты, поскольку хочет, чтобы в России состоялся концерт «такого грандиозного масштаба». В то же время режиссер-постановщик шоу Максим Мартынов добавил, что создатели подготовят для зрителей необыкновенные образы и визуальные решения в каждом номере.