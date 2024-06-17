Полина Гагарина раскрыла, почему бросила пить алкоголь Полина Гагарина перестала пить, так как без алкоголя ей будет лучше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Российская музыкальная исполнительница Полина Гагарина рассказала, что решила полностью отказаться от употребления алкогольных напитков. В шоу «Кстати» певица отметила, что без спиртного ей будет лучше. По словам артистки, она всегда старалась выпивать только по праздникам, однако позднее решила полностью исключить алкоголь из жизни.

Я решила, что без всего этого лучше, — пояснила она.

Ранее Гагарина предположила, что ничего не заработает после концерта в «Лужниках». Более того, она уходит в серьезный минус, так как тратит на шоу часть собственных денег. Она назвала концерт неокупаемым.

По словам певицы, она тем не менее готова на такие затраты, поскольку хочет, чтобы в России состоялся концерт «такого грандиозного масштаба». В то же время режиссер-постановщик шоу Максим Мартынов добавил, что создатели подготовят для зрителей необыкновенные образы и визуальные решения в каждом номере.

Гагарина также призналась, что не стремится стать новой Аллой Пугачевой для России. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, артистка подчеркнула, что не является «заменителем» кого-либо на отечественной эстраде, она просто делает свою работу, которую очень любит.