Гагарина пожаловалась, что «уходит в минус» из-за концерта в «Лужниках» Гагарина заявила, что ничего не заработает с концерта в «Лужниках»

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Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина в беседе с НСН заявила, что ничего не заработает после предстоящего концерта в «Лужниках». Более того, она уходит в серьезный минус, так как тратит на шоу часть собственных денег.

Это благотворительный концерт. Мы не просто не зарабатываем на этом шоу, мы уходим в серьезный минус. Это шоу неокупаемое. Я не буду озвучивать эти цифры, они фантастические. Я не заработаю ни копейки, но трачу частично свои собственные деньги, — сказала Гагарина.

По ее словам, она тем не менее готова на такие затраты, поскольку хочет, чтобы в России состоялся концерт «такого грандиозного масштаба». В то же время режиссер-постановщик шоу Максим Мартынов добавил, что создатели подготовят для зрителей необыкновенные образы и визуальные решения для каждого номера.

Ранее Полина Гагарина заявила, что ее сыну Андрею Кислову еще рано думать о свадьбе. Так на пресс-конференции, посвященной большому шоу, которое состоится 29 июня в «Лужниках», она прокомментировала сообщения о том, что у 16-летнего наследника певицы завязались отношения с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. Гагарина назвала 20-летнюю исполнительницу «невесткой» и пошутила, что уже начала говорить как свекровь.