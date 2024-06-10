Гагарина рассказала о романе своего сына с участницей шоу «Голос» Гагарина заявила, что ее сыну еще рано думать о свадьбе с участницей «Голоса»

Фото: NEWS.ru

Полина Гагарина

Полина Гагарина заявила, что ее сыну Андрею Кислову еще рано думать о свадьбе. Так на пресс-конференции, посвященной большому шоу, которое состоится 29 июня в «Лужниках» она прокомментировала сообщения о том, что у 16-летнего наследника певицы завязались отношения с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. Гагарина назвала 20-летнюю исполнительницу «невесткой» и пошутила, что уже начала говорить, как свекровь, передает корреспондент NEWS.ru.

Рано еще и зелено. Будет у ребят счастье, и все у них будет хорошо. Главное, чтобы дела делались, — отметила певица.

Знаменитость также рассказала об успехах «невестки». По ее словам, Виктория успешно строит свою карьеру. Она занимается озвучкой, поэтому ее голос можно услышать во множестве популярных проектов.

На пресс-конференции Гагарина также заявила, что не стремится статья новой Аллой Пугачевой на эстраде. Отвечая на вопрос корреспондента, артистка подчеркнула, что не является «заменителем» кого-либо.

Гагарина вспомнила, как после ее прошлой большой концертной программы к ней подходили зрители, выражали благодарность. По словам артистки, многие просто восторженно жестикулировали и не могли словами выразить свои впечатления.