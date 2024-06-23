«Лицо перекосило»: Навка о Заворотнюк за день до постановки диагноза Навка: за день до постановки диагноза у Заворотнюк перекосило лицо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Навка в эфире программы «Сегодня вечером» вспомнила, что узнала о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк одной из первых. Она рассказала, что за день до посещения артисткой врача побывала у нее в гостях. Уже тогда у Заворотнюк перекосило лицо, но все подумали, что у нее воспалился нерв, добавила спортсменка.

Помню этот день, когда они меня пригласили — рассказали, советовались. У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился, — и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это, — рассказала Навка.

По словам фигуристки, даже после постановки диагноза Заворотнюк удавалось сохранять веселое расположение духа. При этом, отметила Навка, в последний год актриса даже не могла встать с кровати.

Также Навка рассказала, что Заворотнюк похоронили без грима на лице. Спортсменка подчеркнула, что кинозвезда была и осталась красавицей. Гости студии подтвердили, что актриса на прощании лежала в платочке, без специального макияжа и была абсолютно узнаваема. Фигуристка также поблагодарила врачей и медперсонал, что они не «слили» и не продали фотографии Анастасии, когда она была в уязвимом состоянии.