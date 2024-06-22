«Грима не было»: Навка рассказала, в каком виде похоронили Заворотнюк Навка сообщила, что Заворотнюк похоронили без грима на лице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская фигуристка Татьяна Навка в эфире передачи «Сегодня вечером» на Первом канале рассказала, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице. Спортсменка подчеркнула, что кинозвезда была и осталась красавицей.

Последний год Настя лежала уже. За пять лет не было ни одной фотографии: я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили — то она была в парандже. Но в храме [на прощании] она лежала красавица — и грима не было вообще, — сказала Навка.

Гости студии подтвердили, что актриса на прощании лежала в платочке, без специального макияжа и была абсолютно узнаваема. Фигуристка также поблагодарила врачей и медперсонал, что они не «слили» и не продали фотографии Анастасии, когда она была в уязвимом состоянии. Навка добавила, что болезнь все же отразилась на внешности актрисы.

Ранее сестра певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что восхищается семьей Анастасии Заворотнюк. Она объяснила, что считает близких артистки молодцами, которые окружили кинозвезду заботой и не дали ни одной фотографии больной Заворотнюк просочиться в прессу.

Близкие Заворотнюк тщательно скрывали актрису от папарацци и любопытной публики все годы ее тяжелой болезни. Сестра Жанны посетовала, что фотографии Фриске, страдающей от онкологии, уходили в Сеть при ее жизни. Семья певицы обвиняла в этом ее на тот момент мужа, ведущего Дмитрия Шепелева.