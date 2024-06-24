Земфира вернулась в Россию? Что ее не устроило за рубежом

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Певица Земфира

Певицу Земфиру (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заметили в России. Зачем артистка вернулась в Москву, что ее не устроило за рубежом?

Зачем Земфира приехала в Россию

Telegram-канал «Хуже и не скажешь» со ссылкой на пациентов столичной стоматологической поликлиники № 53 пишет, что заметили Земфиру в очереди на прием к врачу. Как сказано в сообщении, певица могла тайно приехать в Россию для лечения зубов.

«Хуже и не скажешь» опубликовал фотографию, на которой, предположительно, Земфира, одетая в белую футболку и солнцезащитные очки, садится в черный тонированный автомобиль марки BMW. Ранее СМИ писали, что артистка владеет автомобилем BMW 325 I.

«Не могу сказать, что автомобили для меня — это какой-то фетиш. Я отношусь к ним спокойно, просто BMW — давняя мечта, и она исполнилась», — говорила Земфира в одном из интервью.

Канал пишет, что снимок был сделан очевидцами, заметившими певицу у здания медицинского учреждения. Администрация поликлиники отказалась подтвердить визит Земфиры из-за врачебной тайны, уточняет Telegram-канал. Журналисты отмечают, что стоимость базового обследования во Франции, где сейчас живет певица, начинается от €600 (более 56 тысяч рублей). В России стоматология может обойтись артистке дешевле, говорится в сообщении.

Почему Земфира эмигрировала

После начала российской военной операции на Украине Земфира перебралась за рубеж. В мае 2023 года она получила французское гражданство. Сейчас певица живет в Париже. В июле 2023 года она рассказала поклонникам, что перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России.

Земфира добавила, что после эмиграции хорошо живет, и призналась, что Париж стал для нее домом, где она чувствует себя свободной. Звезда также отметила, что после эмиграции стала хорошо выглядеть.

Фото: Максим Блинов/РИА новости Певица Земфира

В августе прошлого года Земфира в личном блоге пожаловалась на плохую организацию концерта в Астане. Исполнительница сообщила о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово «Казахстан» с маленькой буквы.

22 декабря сообщалось, что в Дубае отменили концерт Земфиры. По данным Telegram-канала Mash, официальными причинами этого стали не зависящие от сторон обстоятельства и неурожайная дата.

Артистка должна была выступить в ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah 23 декабря. Как пишет Mash, концерт был отменен из-за плохой реализации билетов, которые стоили от 5 до 10 тысяч дирхамов (около 125–250 тысяч рублей). Такие цены объясняются почти вдвое завышенным гонораром — более $300 тысяч.

Общается ли Земфира с Литвиновой

В 2022 году Рената Литвинова отмечала Новый год вместе с Земфирой и дочерью Ульяной, а также котом Эркюлем в Париже. В соцсетях Литвинова опубликовала видео, на котором вместе с певицей наряжала елку и пила шампанское.

«Я думаю, что елку нужно всегда наряжать под шампанское. <...> И наряжать ее нужно старорежимным дождиком для волшебства», — говорила актриса.

В марте 2023 года появилась информация о том, что Земфира переписала на Литвинову свою квартиру на Фрунзенской набережной площадью 85 кв. метров в Москве. Стоимость апартаментов оценивается примерно в 60 млн рублей.

Однако уже в сентябре прошлого года в Сети распространились слухи о разладе в отношениях артисток. Критик Отар Кушанашвили предполагал, что конфликт связан с поведением Земфиры — в СМИ писали о ситуации в Казахстане, когда после концерта гримерка артистки была оставлена в неприглядном виде. По его словам, помимо этого инцидента, певица грубила подписчикам, а на публике могла кричать и размахивать руками.

Пыталась ли Земфира оспорить статус иноагента

Артистку признали иноагентом в феврале 2023 года. В марте певица направила жалобу в кассационный суд после отказа снять с нее этот статус. Замоскворецкий районный суд Москвы посчитал, что решение является законным. При этом Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу по данному заключению, после чего оно вступило в силу.

Согласно выводам Министерства юстиции, певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников.

В мае стало известно, что исполнительница не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов. Жалоба артистки рассматривалась во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

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