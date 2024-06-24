Земфира вернулась в Москву и попала на фото «Хуже и не скажешь»: Земфиру заметили в стоматологической клинике в Москве

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Земфира

Пациенты столичной стоматологической поликлиники № 53 заметили в очереди на прием певицу Земфиру (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь». Как говорится в сообщении, певица могла тайно приехать в Россию для лечения зубов. Канал также опубликовал снимок Земфиры, сделанный очевидцами у здания медучреждения. На нем видно, как исполнительница, одетая в белую футболку и солнцезащитные очки, садится в машину.

Администрация поликлиники отказалась подтвердить визит Земфиры из-за врачебной тайны, сообщает канал. По данным журналистов, стоимость базового обследования во Франции, где сейчас живет певица, начинается от €600 (более 56 тысяч рублей). В России стоматология может обойтись артистке дешевле, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Земфира не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов. Жалоба артистки рассматривалась во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Певицу внесли в список иноагентов в феврале прошлого года. В Минюсте объяснили решение тем, что артистка «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников». Адвокат Земфиры Александр Передрук отмечал, что Минюст вменил певице получение денег от ирландской и германской кредитных организаций.