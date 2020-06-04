Любовник Цывиной обнародовал предсмертные СМС актрисы

https://static.news.ru/photo/5ad971e4-a642-11ea-b5da-fa163e074e61_660.jpg Ирина Цывина Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Смерть 55-летней актрисы Ирины Цывиной до сих пор не даёт покоя её поклонникам. Уход вдовы Евгения Евстигнеева стал настолько неожиданным, что многие не верили, что женщина умерла естественной смертью. Возлюбленный актрисы Денис Сердюков рассказал, что артистка будто чувствовала, что скоро погибнет, и всё чаще затрагивала тему смерти в СМС.

Если я умру, ты хоть вспомнишь обо мне? — пишет она в одном из сообщений.

В ответ актёр начал успокаивать Ирину и убеждать, что у них всё будет хорошо. Однако Цывина лишь назвала его «дурачком» и заявила, что всё-таки умрёт раньше него.

День её гибели Сердюков запомнил навсегда. По его словам, рано утром он написал любимой сообщение. Он пожелал ей доброго утра и отправил смайлы в виде сердца и чашечки кофе. Однако в ответ на это актриса отправила короткое «Я сплю».

Сухой, нетипичный для неё ответ, — пояснил Сердюков.

Заслуженная артистка РФ скончалась 18 апреля 2019 года на 56-м году жизни. По официальным данным, её сердце остановилось из-за кардиомиопатии, передаёт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией. Женщина погребена как Благонравова — это фамилия предпринимателя Александра Благонравова, с которым она прожила свыше десяти лет. Пара прошла обряд венчания.