Любовь Успенская рассказала о своём необычном методе похудения

https://static.news.ru/photo/443f74ce-dfa4-11ea-88ab-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Набравшая лишний вес во время самоизоляции из-за коронавируса Любовь Успенская начала бороться с лишним весом. По словам артистки, диеты ей помогают лишь временно, поэтому она пошла на кардинальные меры.

Певица нашла тарелку со специальными разделителями. Такую посуду ей посоветовала её подруга. По её словам, тарелка помогает сохранить фигуру и не поправляться. Тарелка разделена на зоны, в которых нужно в правильном количестве размещать белковую и углеводную пищу.

Девочки, и помните! Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой, — написала Успенская в своём инстаграме.

Она отметила, что пища, которую мы едим, должна быть здоровой, также важным фактором является сбалансированный рацион.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица и королева шансона Любовь Успенская показала своим поклонникам маленького сына. Многие пользователи решили, что артистка усыновила малыша. Позднее выяснилось, что это был сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова, которые приезжали в гости к Успенской.