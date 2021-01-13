Ляжете в одну могилу: Бари Алибасов заявил об угрозах экс-солиста «На-На»

https://static.news.ru/photo/e90ae012-5658-11eb-9db6-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов и его PR-директор Вадим Горжанкин заявили, что им угрожает расправой бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин.

В доказательство своих слов мужчины представили запись угроз Юрина, где он говорит фразы наподобие «до последней капли крови», «теперь я за вами гоняться буду», «ляжете в одну могилу».

Горжанкин сообщил NEWS.ru, что не исключает, что недавнее падение Бари Алибасова с лестницы, когда продюсер оказался в больнице без памяти, могло произойти при непосредственном участии Юрина. Также он полагает, что к делу могут быть причастны бывший директор коллектива Андрей Назаров или Ольга Шукшина, которые «действуют под управлением адвоката Юлии Вербицкой-Линник».

PR-директор Алибасова добавил, что адвокат имеет статус «серого кардинала у все этой шайки»

Между тем Бари Алибасов-младший настаивает на версии, согласно которой его отца летом 2020 года намеренно спаивали Юрин и Назаров, отчего у шоумена сильно расшатались нервная система и психика. Кроме того, в тот период они общались с Ольгой Шукшиной и её адвокатом Вербицкой-Линник. Звёздному наследнику удалось собрать всех подозреваемых на телевидении и предъявить им свои обвинения.

Три недели я собирал доказательства, улики, видеозаписи, аудиозаписи. Теперь количество улик позволяет мне возбудить против этой троицы уголовное дело, — рассказал Алибасов-младший.

Например, он обвиняет Назарова в краже ценных документов из кабинета отца. Тот эту информацию отрицает.

Ранее сын российского продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, который был экстренно госпитализирован с травмами. По его словам, шоумен не помнит, что случилось. В крови алкоголя не обнаружено. Он добавил, что как только узнал о происшествии, сразу же экстренно вылетел в Москву из Калининграда. Позднее, увидев, что отец находится под надёжным контролем врачей, принял решение вернуться обратно. В настоящее время он решает, куда бы его ещё отправить на обследование, чтобы понять, почему он не помнит, как вызывал скорую и где упал.

До этого сын 73-летнего продюсера предположил, что возможной причиной госпитализации отца могло стать празднование развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он допустил, что Алибасов мог употреблять алкоголь, хотя ему «нельзя ни капли алкоголя».

Продюсер Алибасов и актриса Федосеева-Шукшина развелись на прошлой неделе, их брак просуществовал чуть более двух лет, писал NEWS.ru.