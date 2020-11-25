Лолита спустилась в метро и раздавала там одеяла и подушки

https://static.news.ru/photo/4e020d42-2f7b-11eb-9273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Лолита Милявская удивила пассажиров московского метро неожиданным появлением в подземке и раздачей одеял и подушек людям. Жест артистки напугал некоторых из них, попросивших оставить их в покое и не фотографировать.

Лолита удивила москвичей неожиданным появлением в метро в дневное время. Певица попыталась подарить пассажирам одеяла и подушки, чтобы порадовать москвичей в преддверие Нового года, пишут «7 Дней».

Однако многие пассажиры отреагировали на неожиданную благотворительную акцию Лолиты совсем не так, как она предполагала. Некоторые встретили певицу в штыки, просили не дарить им никаких подарков, оставить в покое и не фотографировать их.

Лолита удивилась такой реакции и заметила, что впервые сталкивается с людьми, которые говорят «нам не нужно».

В конце концов, звезда эстрады прошла по вагонам и нашла пассажира, который согласился принять подарки. Кроме этого, некоторые пассажиры попросили певицу о совместном фото, узнав её за темными очками и в медицинской маске.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Лолита Милявская поддержала своих коллег, которые рассказывают о проблемах у артистов из-за пандемии COVID-19. По мнению Лолиты, в стране есть около двухсот «топовых» артистов, благодаря которым зарабатывают «нетоповые». Ограничения из-за коронавируса разоряют и тех и других, считает она.

Перед этим Лолита признавалась, что готова выйти замуж в шестой раз. По её словам, очередной кандидат в мужья уже на прицеле. Правда, замуж артистку он пока не звал.