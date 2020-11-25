Певица Лолита пожаловалась на проблемы артистов из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/5fa57bf6-2f21-11eb-a7ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская поддержала свих коллег, которые рассказывают о проблемах у артистов из-за пандемии COVID-19.

Лолита объяснила, что в стране есть около двухсот «топовых» артистов, благодаря которым зарабатывают «не топовые». Ограничения из-за коронавируса разоряют и тех и других.

В нашей индустрии порядка 600 тысяч человек. Грубо говоря, артистов топовых... — человек 200. Все остальные зарабатывают только тогда, когда работают вот эти самые артисты, — цитирует её РИА Новости.

Лолита добавила, что «топовые» артисты не могут содержать всех остальных. По её словам, даже своим коллективам выплачивать зарплату в течение восьми месяцев простоя «нереально».

Она добавила, что ограничение на заполняемость зала ведёт к убыткам, поскольку за его аренду надо платить от 15% до 30%, ещё 10% будет стоить освещение и звуковое сопровождение и 10% уйдут распространителям билетов. На зарплату музыкантам ничего не остаётся. При этом, если есть кредиты на музыкальное оборудование, ситуация становится совсем тяжёлой.

Кроме того, Милявская выразила недовольство стоимостью услуг транспортных компаний, в частности, авиаперевозчиков, которые подняли цены на билеты, что делает гастроли невыгодными.

Как писал NEWS.ru, Меладзе, который призывал коллег по творческому цеху бойкотировать новогодние телешоу, не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей таких «голубых огоньков». Большинство из них хотели бы увидеть Аллу Пугачёву, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

К бойкоту съёмок в праздничных телешоу Меладзе призвал в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Демарш музыканта вызвал неоднозначные оценки среди его коллег. Многие с таким радикальным подходом не согласились.