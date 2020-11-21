Призвавший к бойкоту «огоньков» Меладзе не попал в пятёрку новогодних звёзд

https://static.news.ru/photo/7e35e17e-2be2-11eb-b46c-fa163e074e61_660.jpg Валерий Меладзе Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженный артист России Валерий Меладзе, который призывал коллег по творческому цеху бойкотировать новогодние телешоу, не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей таких «голубых огоньков». Большинство из них хотели бы увидеть Аллу Пугачёву, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

В пятёрке лидеров народного рейтинга также Светлана Лобода и Зиверт, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса россиян.

Меладзе, впрочем, удержался в десятке, заняв восьмое место. В списке также Макс Барских, Сергей Лазарев, Егор Крид и Дмитрий Нагиев.

Впрочем, телевизоры в новогоднюю ночь будут работать менее чем у половины россиян. Только 12% опрошенных заявили, что планируют смотреть развлекательные шоу на основных телеканалах. Ещё у 32% телевизоры будут включены для фона.

При этом 38% россиян «голубые огоньки» смотреть вообще не планируют. Причём, чем моложе россияне, тем меньше у них желания включать подобные передачи.

Как писал NEWS.ru, к бойкоту съёмок в праздничных телешоу Меладзе призвал в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов на фоне пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Демарш музыканта вызвал неоднозначные оценки среди его коллег. Многие с таким радикальным подходом не согласились. Тогда Меладзе пояснил, что не станет осуждать коллег, не внявших его призыву. По его словам, они поступят правильно, если пойдут сниматься в «голубых огоньках», но сам он сделает это вряд ли, так как должен быть последовательным в словах и действиях.