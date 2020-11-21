Лолита Милявская собралась замуж в шестой раз

https://static.news.ru/photo/c1291bde-2c9d-11eb-ab44-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская готова выйти замуж в шестой раз. По её словам, очередной кандидат в мужья уже на прицеле. Правда, замуж артистку он пока не звал.

Звезда эстрады призналась, что восторженности отношений, как это бывает в юности, нет, да и «бабочки в животе — это вредно». Однако если новый избранник решится официально оформить отношения, она намерена согласиться.

По словам Милявской, её новый избранник — серьёзный и самостоятельный мужчина, который моложе 56-летней певицы на восемь лет. Однако личность его она раскрывать не стала.

Мы общаемся по телефону — в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами. Не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда, — рассказала Милявская в эфире YouTube-шоу Василия Шакулина.

Впрочем, призналась она, присуща ей не только домашняя основательность, но и ветреность. Каждый раз, разойдясь с очередным избранником, она «быстро навёрстывала всё, что пропустила». Однажды, по её словам, артистка решила посчитать, сколько же партнёров было в её постели. Однако быстро сбилась со счёта и перестала заморачиваться на эту тему.

Милявская призналась, что у неё был интим и с афроамериканцами, так как она хотела проверить утверждения о размерах их мужских достоинств, и с другой женщиной, но лишь однажды, после чего звезда эстрады поняла: это не её.

Такое большое количество сексуальных отношений она объяснила тем, что никогда не умела ждать «своего принца». Именно поэтому, предположила певица, она всю жизнь цеплялась за первое, что попалось под руку, из-за чего не смогла построить крепкую семью.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лолита Милявская рассказала, что хранит некоторые предметы гардероба, подаренные ей бывшими мужьями, но до её экстремального похудения наряды пылились в шкафах без дела. Так, например, в её гардеробной хранилось подаренное продюсером Александром Цекало пальто известного модного дома Versace. Роскошную вещь экс-супруг преподнёс во времена их продлившегося 12 лет брака. Спустя 20 лет артистка снова смогла надеть ставшую винтажной вещь.