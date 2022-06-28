Лолита случайно рассекретила пенсию Пугачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Российская певица Лолита Милявская в эфире шоу «Антонимы» раскрыла размер социальных выплат артистки Аллы Пугачевой и свой. Как стало известно, Примадонна получает пенсию в размере 46 тысяч рублей.

Сама Милявская на пенсии несколько лет и размер ее составляет 23 тысячи рублей, в два раза меньше, чем у Пугачевой. Она рассказала, что за звания также идет прибавка к выплатам.

Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР, — поделилась певица.

Ранее стало известно, что художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов раскрыл гонорар Лолиты за театральный сезон. По его словам, певица зарабатывает за этот период около полумиллиона рублей. Также он уточнил, что все артисты данного театра получают достойный гонорар. Он добавил, что это не бюджетные деньги, а полученные за счет зрителей.