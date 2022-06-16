Лободу послали матом и отправили обратно в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода негативно высказалась о специальной военной операции и оборвала связи с Россией. Она отправилась на Украину, где начала заниматься благотворительностью, но сограждане восприняли возвращение звезды враждебно. Спустя время певица решила, что готова выступать перед российскими фанатами, но не на их территории. Подробнее о такой схеме рассказала экс-продюсер звезды Нателла Крапивина.

Если в Дубае, то без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно €70 тыс. на корпоративные мероприятия. Но в связи с тем, что сейчас обстановка сложная у всех, мы включаем в эти 70 тыс. перелет. Вам не нужно будет заниматься логистикой группы, вы получите артиста уже на площадке, нужно будет только организовать ее пребывание там — отель, встречу на месте, автомобиль и суточные для коллектива, — поделилась Крапивина.

При этом Лобода с благотворительной целью посещает города Украины, записывая поездки на камеру. В объектив попадает общение с нуждающимися и раздача им подарков. Соотечественники не верят в искренность исполнительницы, считают, что она делает это напоказ. Свое недовольство они выражают в комментариях в Сети. Как передает StarHit, некоторые пользователи пишут певице «тирады матом», призывают артистку вернуться в Россию.

Также продюсер Леонид Дзюник высказался по поводу того, что Лобода решила оборвать связи с Россией.

Возьмите Лободу, которая собралась во Владивостоке просить прощения. Она должна на коленях вымаливать его. Все уже начинают возвращаться, — рассказал он.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак высказалась о запрете на въезд в Россию на ближайшие 50 лет для Светланы Лободы. Также ведущая отметила, что певица умеет жить красиво и без денег не останется.