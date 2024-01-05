Лавров рассказал, каких звезд позовут на «Рождественские встречи» в Израиле Продюсер Лавров: Пугачева пригласила бы на «Рождественские встречи» иноагентов

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Группа «Би-2»

Если бы Алла Пугачева проводила «Рождественские встречи» в Израиле, то пригласила бы на мероприятие Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), группу «Би-2» (солист Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других артистов со статусом иностранных агентов, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. В то же время он добавил, что оставшиеся в России звезды не решились бы принять участие в мероприятии певицы, особенно после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

По мнению продюсера, в числе приглашенных также могли бы оказаться актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Прибежала бы Светлана Лобода, прилетела бы Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) из Франции, которая все время говорила, что Пугачева — это мразь конченая, и это попса, и я рядом не сяду на одном поле с Пугачевой, а потом с ней обнималась в Израиле, говорила, какая она гениальная женщина. Ведущей была бы Рената Литвинова, Дмитрий Назаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) там бы был, — предположил Лавров.

Ранее сообщалось, что после нашумевшей вечеринки в клубе «Мутабор» Федеральная налоговая служба проверила ее организатора Анастасию Ивлееву. Как известно, блогер почти полностью погасила образовавшийся долг перед государством в размере 137 млн рублей.