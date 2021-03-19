Квартира Юлии Началовой упала в цене на 10 млн рублей

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Близкие умершей певицы Юлии Началовой снизили цену её элитных апартаментов в ЖК «Кутузовская Ривьера» на 10 млн рублей. Изначальная стоимость жилья составляла 100 млн рублей.

Элитная квартира досталась Началовой в подарок от бывшего супруга Евгения Алдонина, но позже артистка переписала часть апартаментов на неофициального супруга хоккеиста Александра Фролова, так как спортсмен якобы потратил на ремонт жилья 20 млн рублей. В настоящее время в квартире Началовой живёт её дочь.

Продажей квартиры занимается отец певицы Виктор Началов. Он рассказал телеканалу «360», что в начале февраля Фролов попросил вернуть ему 20 млн рублей. По словам Началова, он не может понять, почему его дочь согласилась на долговое соглашение с этим человеком.