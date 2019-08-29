https://static.news.ru/photo/7a582360-ca4e-11e9-ba80-fa163e074e61_660.jpg Отар Кушанашвили Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Музыкальный критик Отар Кушанашвили прокомментировал скандал, который в Сочи на ежегодном музыкальном конкурсе «Новая волна» устроил российский певец Филипп Киркоров.

По словам Кушанашвили, Киркоров всегда чётко знает, что, где и когда нужно сказать или сделать. Артист может быть «и сангвиником, и тишайшим добряком, и матерным полемистом, и очень трепетным товарищем».

Когда он видит, что люди манкируют таким священным для него понятием, как субординация, живо напомнит, чья в поле кукуруза. Филипп Киркоров всегда и везде ключевой персонаж, будьте любезны считаться с этим фактом и действовать в пандан его настроению, — сообщил News.ru критик.

Вместе с тем он признал, что артисты не должны переходить грань и оскорблять людей, даже когда сталкиваются с непрофессионализмом.

Я слишком часто был очевидцем этих атомных вспышек, этих пароксизмов негодования, этих эскапад, которые я позволяю себе, постфактум, конечно, сгорая от стыда, только когда нажрусь. Всё это вызывает улыбку, граничащую с ухмылкой, и нервический смешок. Можно ли так общаться с людьми? Нельзя, что за вопрос, — рассказал Кушанашвили.

Он заявил, что у «наших людей» особенный менталитет.

Можно ли иначе общаться с нашими людьми? Наши люди и дисциплина, наши люди и обязательность, наши люди и исполнительность, наши люди и щепетильность — несовместимые понятия, — считает музыкальный критик.

В подтверждение своих слов он сравнил Джастина Тимберлейка, Стивена Сигала, Шона Пенна, Дэниэла Крейга с Дмитрием Колдуном, Тиной Канделаки, Ксенией Собчак.

Ранее News.ru писал, что российский певец Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции своего номера в Сочи. Персонал ежегодного музыкального конкурса «Новая волна» несколько раз был вынужден слушать нецензурную брань народного артиста. Звёздный исполнитель также заявлял, что шоу не начнётся, пока он не проведёт репетицию перед камерами. Отмечается, что поводом для бурной реакции Киркорова послужили сорванные сроки подготовки к концерту.