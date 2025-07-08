Посла ФРГ следует вызвать в российский МИД после искажения флага СССР, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, диппредставитель Германии обязан дать пояснения по поводу провокации.

Считаю, что такие намеренные провокации, [как искажение флага], говорят о реваншистских устремлениях и плохой памяти Германии о своих тяжелых исторических уроках. Но они должны помнить, что для нас они не являются наивными украинцами, которые отравлены западной идеологией, — никто церемониться не будет. Поэтому их мечты о реализации внезапных блицкригов снова разобьются о существующие реалии. [Германию] в который раз ждет очередной разгром и безоговорочная капитуляция. А пока их проступок как минимум требует вызвать посла недружественной ФРГ на ковер в МИД России для дачи пояснений, — сказал Шеремет.

Он считает, что Германия не покаялась и не осознала масштаб и степень преступлений, совершенных во времена Второй мировой войны. По мнению депутата, посольство ФРГ намеренно исказило флаг СССР, так как он ассоциируется с неприятным историческим периодом.

Ранее посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. На территории, контролируемой советскими войсками, был поставлен флажок, схожий со знаменем нацистов и Национал-большевистской партии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).