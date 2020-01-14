https://static.news.ru/photo/03e4d160-373b-11ea-96ad-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева находится в больнице после удаления лопнувшего грудного импланта. У её кровати дежурит медсеcтра, грудь заживает медленно, велика вероятность заражения.

Несмотря на это, телеведущая рассказывает в Instagram о своём самочувствии, делится впечатлениями. И даже опубликовала видео, как она сейчас выглядит без имплантов.

Нет у нас тут ананасов, — мрачно пошутила телезвезда, намекая на совет, предписывающий есть ананасы, чтобы грудь стала больше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото удалённых из её груди имплантов. Звезде пришлось перенести операцию, так как один из них порвался и начал протекать.