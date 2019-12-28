https://static.news.ru/photo/c0b8bb28-2956-11ea-aaf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото удалённых из её груди имплантов. Звезде пришлось перенести операцию, так как один из них порвался и начал протекать.

Вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа. Пластическим хирургам советую не нести «пургу», что всё так безопасно, понимаю, что это бизнес, но многие молчат, и у нас не принято говорить об этом! — написала она.

После пережитого звезда стала противницей увеличения груди и агитирует своих подписчиц не совершать её ошибок.

Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантов, — обратилась к подписчицам Кудрявцева.

Сама Кудрявцева напоминает, что проходила обследования регулярно, но врачи не обнаруживали ничего подозрительного. Однако, как выяснилось после госпитализации, имплант протекал последние шесть лет.

Ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв, — поделилась подробностями теледива.

Ранее главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время его установки.

При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочной железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы, писал NEWS.ru.