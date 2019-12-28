Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото удалённых из её груди имплантов. Звезде пришлось перенести операцию, так как один из них порвался и начал протекать.

Вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа. Пластическим хирургам советую не нести «пургу», что всё так безопасно, понимаю, что это бизнес, но многие молчат, и у нас не принято говорить об этом! — написала она.

После пережитого звезда стала противницей увеличения груди и агитирует своих подписчиц не совершать её ошибок.

Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантов, — обратилась к подписчицам Кудрявцева.

Сама Кудрявцева напоминает, что проходила обследования регулярно, но врачи не обнаруживали ничего подозрительного. Однако, как выяснилось после госпитализации, имплант протекал последние шесть лет. 

Ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв, — поделилась подробностями теледива.

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Зрелище конечно неприятное , но решила все же показать вам эту « чудесную» картинку , не для запугивания ради , а для понимания так сказать « катастрофы» . Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и понимание .Понемногу прихожу в себя и готова ответить девочкам на вопросы .Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений , просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : 1 - Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты . Менять придётся в любом случае . 2 Узи не информативно , только МРТ с контрастом . 3. Существует болезнь « грудных имплантатов» более подробно вы можете почитать у @katia.txi и послушать истории девочек у @mammoplastika_soos ! 4. Проходили исследования FDA - почитайте в интернете , будет полезно . 5. У меня ничего не болело , ничего не воспалялось , ничего не чувствовала , кроме как « поехала форма» одной груди ! Узи показывало только скопление жидкости , но не показывало разрыв . Поскольку в имплантате не вода , а каша из геля , вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа :((( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости « ;((( НО это моя история , у вас все будет отлично Просто будьте здоровы и проверяйтесь ! Пластическим хирургам советую не нести « пургу» , что все так безопасно , понимаю , что это бизнес , но многие молчат и у нас не принято говорить об этом ! Но сейчас думаю настало время говорить и говорить громко !!!!!

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Ранее главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время его установки.

При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочной железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы, писал NEWS.ru.

 

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