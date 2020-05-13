Кудрявцева назвала причину иска против «больного» Разина

https://static.news.ru/photo/0c24f568-954a-11ea-a4d0-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Лера Кудрявцева решила дать отпор продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину, который постоянно обвиняет телеведущую в том, что она плохая мать.

Мне надоела эта клевета. Теперь за каждое слово, что скажет обо мне этот больной человек, будут отвечать в том числе издания и интернет-порталы, которые тиражируют его бред. Напечатали его клевету — в суд! Всему есть предел, — заявила светская львица.

Кудрявцева подала исковое заявление «о защите чести, достоинства и деловой репутации» в суд. Заседание назначено на 28 мая. Журналистка хочет получить 2,5 миллиона рублей за то, что Разин распространял о ней порочащую информацию, пишет KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева в очередной раз заставила заговорить о себе пользователей, опубликовав снимок без макияжа. Телеведущая снялась рядом с супругом, который моложе её на 16 лет.