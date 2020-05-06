Кудрявцева взбудоражила поклонников фото без макияжа

https://static.news.ru/photo/7e96db70-8fdc-11ea-9492-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лера Кудрявцева в очередной раз заставила заговорить о себе пользователей, опубликовав снимок без макияжа. Телеведущая снялась рядом с супругом, который моложе её на 16 лет.

На фото Кудрявцева выглядит явно моложе мужа, хотя одета в обычные спортивные штаны, футболку и шапочку. Поклонники были шокированы таким простым видом телезвезды. Многие сразу отметили, что известная телеведущая похожа на подростка.

«Кто этот пожилой мужчина рядом с девчонкой?», «Когда жена выглядит лет на десять моложе мужа», «Лера, вам так классно без макияжа», рассыпались в комплиментах поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин отреагировал на сообщения о том, что телеведущая Лера Кудрявцева подала на него и на журнал «Семь дней» в суд. Как сообщалось ранее, Разин написал, что когда-то во время гастролей они с группой «Ласковый май» вызывали «девчонок в гостиницу», и среди них была Кудрявцева.