«Кубарем полетела вниз»: Алёна Кравец рассказала о падении с лестницы

https://static.news.ru/photo/feba8dc4-bd49-11eb-bd41-96000091f725_660.jpg Алёна Кравец Фото: kravetsalena/instagram.com

Российскую модель Алёну Кравец экстренно госпитализировали в больницу после падения с лестницы в её коттедже. По словам звезды, она «кубарем полетела вниз», когда собиралась на съёмки. Девушка надела обувь на 16-сантиметровом каблуке и шёлковое платье со шлейфом, но оступилась, передаёт портал «Дни.ру».

Пострадавшая отметила , что мыслями уже была на работе и спускалась по ступенькам рублёвского особняка, как героиня стихотворения Александра Блока — «дыша духами и туманами». На шум прибежала прислуга и нашла хозяйку дома без чувств. Сразу вызвали скорую помощь. Прибывшие медики привели Кравец в сознание и диагностировали сотрясение мозга, а также вывих ключицы. В результате модель экстренно доставили в одну из клиник.

Сейчас я в больнице, прохожу МРТ, рентген, спина жутко болит, — добавила знаменитость.

По мнению врачей, пострадавшая легко отделалась, так как падение могло закончиться и летальным исходом.

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