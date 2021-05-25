«Удивительное дело»: Асмус показала трюк на гимнастическом бревне

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram видео из гимнастического зала. Звезда показала, что умеет делать на бревне (спортивный снаряд) нечто похожее на стойку на руках. Судя по кадрам, у артистки хорошая растяжка. В юности Асмус занималась гимнастикой и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
По её словам, в последнее время она
«Огонь, ну кто ещё так умеет женственно и чувством юмора, горжусь», «Вау, Крис, ты в отличной форме», «Молодец! Восхищаюсь вами», написали поклонники.
Звезда призналась, что «иногда сама себе удивляется».
Боль от гимнастики притупилась? Смелее стала? Азартней? <...> Удивительное дело — я сейчас делаю в гимнастике то, чего не могла сделать каких-то лет пять-восемь назад, — задалась вопросом Асмус.
Накануне Кристина Асмус не на шутку встревожила поклонников, сообщив в Instagram, что страдает от «мучительной бессонницы». По словам актрисы, в сутки она тратит на сон не более двух-трёх часов и даже к этому «привыкла». Раньше она могла заснуть «по щелчку» в любом месте и в любое время. Сейчас ей не помогают ни таблетки, ни какие-то народные методы.