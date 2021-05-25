«Удивительное дело»: Асмус показала трюк на гимнастическом бревне

https://static.news.ru/photo/7f79e0da-bd41-11eb-83c1-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram видео из гимнастического зала. Звезда показала, что умеет делать на бревне (спортивный снаряд) нечто похожее на стойку на руках. Судя по кадрам, у артистки хорошая растяжка. В юности Асмус занималась гимнастикой и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

По её словам, в последнее время она стала прыгать элементы гораздо сложнее, чем даже выполняла в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Подписчики похвалили 22-летнюю Кристину за трюк и отметили отличную подготовку.

«Огонь, ну кто ещё так умеет женственно и чувством юмора, горжусь», «Вау, Крис, ты в отличной форме», «Молодец! Восхищаюсь вами», написали поклонники.

Звезда призналась, что «иногда сама себе удивляется».

Боль от гимнастики притупилась? Смелее стала? Азартней? <...> Удивительное дело — я сейчас делаю в гимнастике то, чего не могла сделать каких-то лет пять-восемь назад, — задалась вопросом Асмус.

Накануне Кристина Асмус не на шутку встревожила поклонников, сообщив в Instagram, что страдает от «мучительной бессонницы». По словам актрисы, в сутки она тратит на сон не более двух-трёх часов и даже к этому «привыкла». Раньше она могла заснуть «по щелчку» в любом месте и в любое время. Сейчас ей не помогают ни таблетки, ни какие-то народные методы.