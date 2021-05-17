«Мужчина рядом!»: Асмус дали совет, как избавиться от бессонницы

https://static.news.ru/photo/fd78627e-b759-11eb-ad8e-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: АГН Москва/Global Look Press

Кристина Асмус не на шутку встревожила поклонников, сообщив в Instagram, что страдает от «мучительной бессонницы». По словам актрисы, в сутки она тратит на сон не более двух-трёх часов и даже к этому «привыкла».

Даже когда есть возможность поспать, у меня не получается. Сначала ворочаюсь часа по три, постоянно просыпаюсь, встаю за два-три часа до будильника, — пожаловалась звезда «Интернов».

И это при том, добавила Асмус, что раньше она могла заснуть «по щелчку» в любом месте и в любое время. Сейчас, пишет актриса, ей не помогают ни таблетки, ни какие-то народные методы.

Публикацию героиня «Текста» кокетливо сопроводила чёрно-белыми фото, сделанные профессиональным фотографом Арсением Прусаковым. Актриса попросила у пользователей совета, как они справляются с подобной проблемой. Поклонники тут же откликнулись на просьбу Асмус.

Одни советовали актрисе найти время и выбраться в лес, другие советовали не шутить с таким износом, которые ничем хорошим закончиться не может. Но большинство увязали это состояние артистки с разводом с шоуменом Гариком Харламовым, на что очень прозрачно и намекнули. «Мужчина рядом и отдых», «Значит кекса не хватает», уверенно написали пользователи в комментариях.

Как сообщалось ранее, Кристина Асмус не боится продемонстрировать второй подбородок и складки на животе, которые делают её смешной на фото. Артистка показала, что легко может предстать в комичном образе.