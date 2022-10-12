Критик Соседов: Никите Преснякову «по барабану бабка» Пугачёва и её песни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Внуку улетевшей в Израиль певицы Аллы Пугачёвой Никите Преснякову «по барабану его бабка» Пугачёва и её песни, заявил музыкальный критик Сергей Соседов «Народным Новостям». По его словам, между сыном Преснякова-младшего и Примадонной сложились очень напряжённые отношения, поэтому внук звёздной бабушки терпеть не может даже упоминания о ней.

Ему бабка совершенно по барабану. Он терпеть не может упоминаний о ней. Это уже давно. Он отмежёвывается от разговоров о ней мгновенно. Если начать с ним говорить про Пугачёву, то он сразу переводит разговор в другое русло, — рассказал Соседов.

По словам критика, Никита Пресняков абсолютно не хочет, чтобы поклонники ассоциировали его творчество со звёздной бабушкой. Он отметил, что внук Примадонны часто говорил о том, что не является фанатом песен Пугачевой и создаёт собственные композиции кардинально в другом жанре.

Он не хочет, чтобы его ассоциировали со своей бабушкой. Это уже давно. Он никогда особенно не слушал её песни. Он знает, что она поёт, но не является поклонником музыки Пугачёвой, — заключил критик.

Ранее стало известно, что молодой музыкант Никита Пресняков сразу после объявления частичной мобилизации сбежал из России и пересек границу с Эстонией пешком.

Как сообщалось, улетевшая в Израиль вместе с детьми на частном самолете певица Алла Пугачева оставила свою элитную московскую недвижимость дочери Кристине Орбакайте, старшему внуку Никите Преснякову, водителю Игорю Польшикову и нескольким охранникам.