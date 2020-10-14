«Адская ломота всего тела»: Кристина Асмус заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/62d04ee2-0e50-11eb-bba6-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Российская актриса Кристина Асмус заболела коронавирусной инфекцией. Первые дни болезни сопровождались температурой выше 39 градусов.

В общем, у меня подтвердился COVID-19. Три дня были прям жёсткими — температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась, — написала Асмус на своей странице в Instagram.

Девушка находится дома. Два раза к ней приезжала скорая. Сейчас температура опустилась до 37,9. Актриса написала, что ждёт врача, чтобы посмотреть динамику развития болезни.

Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается, — рассказала Асмус о симптомах болезни.

Она призвала людей быть аккуратными, соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Ранее в СМИ появилась информация, что коронавирусная инфекция не обошла стороной телеведущую Ксению Собчак. Светская львица высмеяла новость о своём заражении. Она предположила, что у журналистов возник дефицит новостей, и предложила вернуться к теме своей «беременности».

NEWS.ru писал, что народный артист РСФСР Михаил Боярский пожелал наступления второго тотального локдауна. В этом случае актёр будет больше времени проводить со своими внуками.