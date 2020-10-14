«Адская ломота всего тела»: Кристина Асмус заразилась коронавирусом

Российская актриса Кристина Асмус заболела коронавирусной инфекцией. Первые дни болезни сопровождались температурой выше 39 градусов.
В общем, у меня подтвердился COVID-19. Три дня были прям жёсткими — температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась, — написала Асмус на своей странице в Instagram.
Девушка находится дома. Два раза к ней приезжала скорая. Сейчас температура опустилась до 37,9. Актриса написала, что ждёт врача, чтобы посмотреть динамику развития болезни.
Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается, — рассказала Асмус о симптомах болезни.
Она призвала людей быть аккуратными, соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.
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