Чтобы общаться с внуками: Боярский пожелал второго карантина

Народный артист РСФСР Михаил Боярский желает, чтобы наступил второй тотальный локдаун. Об этом актёр заявил в интервью NEWS.ru.
Я в надежде на то, что так будет (второй карантин. — NEWS.ru), потому что мне, кроме общения с моими внуками, ничего не нужно. Если мне помогут не выходить на сцену, сниматься — я им буду только благодарен, — сказал Боярский.
Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на борьбу с COVID-19, существует вероятность возникновения в России новой волны заболеваемости коронавирусом, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Также там отметили, что Россия выйдет на плато коронавируса через 1,5 инкубационных периода COVID.
12 октября в России за сутки выявили 13 592 инфицированных коронавирусом. Всего в стране 1 312 310 человек заразились COVID с начала пандемии.
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