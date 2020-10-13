Чтобы общаться с внуками: Боярский пожелал второго карантина

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Актриса Людмила Поргина оценила слова художника Никаса Сафронова о том, что пенсия звёзд такой величины, как она, должна составлять около 150 тысяч рублей.

150 тысяч — это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешёвый билет на самолёт и забронировав...