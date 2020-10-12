В ЦНИИ эпидемиологии считают возможной новую волну COVID-19

https://static.news.ru/photo/8b32e780-0c77-11eb-8ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на борьбу с COVID-19, существует вероятность возникновения в России новой волны заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Вы знаете, всё может быть, пока большая часть населения не приобретёт защитные антитела к COVID-19, <...> риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать, — сказала Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что существующая в России система борьбы с коронавирусом позволяет избежать полного локдауна. Как сообщал NEWS.ru, Песков подчеркнул, что на данные момент разработаны протоколы лечения, обеспечивающие меньшую смертность от заболевания. Кроме того, в больницах подготовлен коечный фонд, что поспособствует более эффективному и быстрому лечению заразившихся COVID-19.

За минувшие сутки в России было выявлено рекордное число заболевших — 13 592. По информации на 12 октября, в общей сложности инфекцией заразились 1 312 310 человек. Зафиксировано 22 722 смертельных исхода, выздоровело 1 024 235 человек.

Отмечалось, что как столичные, так и федеральные власти намерены до последнего избегать повторного введения жёсткого карантина. О том, что такая мера нежелательна, заявлял и президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что это возможно лишь в том случае, если число заразившихся в крупнейших городах превысит 10 тысяч человек в сутки.