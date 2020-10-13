Собчак высмеяла новость о найденном у неё COVID-19

https://static.news.ru/photo/d7502178-0d67-11eb-a963-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла новость о своём заражении коронавирусной инфекцией. Данные об этом появились в СМИ.

О, чую дефицит новостей​. Может, всё-таки вернёмся к «сенсациям», что я беременна? — предложила светская львица в своём Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники сообщил, что телеведущая сдавала ПЦР-анализ на COVID-19. 11 октября пришёл положительный результат. Правда, связаться с Ксенией медикам пока не удалось, говорилось в публикации.

Эту новость перепечатал в том числе и Telegram-канал KP.RU. После появления комментария самой Собчак, от «комсомолки» последовало опровержение. На что светская львица отреагировала постом со множеством эмодзи и возгласом «Ааааааааааа», добавив следом: «А у меня СПИД — и значит, мы умрём ©».

Ранее NEWS.ru писал, что Ксения Собчак явилась на гала-ужин, посвящённый премии GQ «Человек года», в свободном платье на тонких бретелях. Её наряд вернул к жизни слухи о возможной беременности телеведущей. Они появились сразу после свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, но пока себя не оправдали.