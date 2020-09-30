Платье Собчак на светской вечеринке вернуло к жизни слухи о её беременности

Ксения Собчак явилась на гала-ужин, посвященный премии GQ «Человек года», в свободном платье на тонких бретелях. Её наряд вернул жизни слухи о возможной беременности телеведущей. Они появились сразу после свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, но пока себя не оправдали.
Одна из журналисток, как пишет «Телепрограмма», не выдержала и спросила блондинку, не означает ли наряд то самое — чего ждут её почитатели уже не первый год.
Не надейтесь! — ответила светская львица, а её муж хитро засмеялся.
Собчак и Богомолов сыграли свадьбу год назад. Ранее телезвезда была в браке с актёром Максимом Виторганом. Они официально заявили о расставании в начале марта 2019 года. У пары есть сын Платон. Интересно, что раньше светская львица не раз заявляла, что вообще не хочет иметь детей.
Светское мероприятие, посвящённое старту финального этапа голосования премии «Человек года» по версии журнала GQ, состоялось 30 сентября На него были приглашены звёзды российского шоу-бизнеса, бизнесмены, дизайнеры, главные редакторы изданий и руководители телеканалов.
Помимо Собчак и Богомолова, внимание журналистов, в частности, привлекла Яна Рудковская. Для вечера она выбрала платье от Chanel. Продюсер появилась на вечеринке в необычной компании: с ней были певец Филипп Киркоров и рэпер и блогер Давид Манукян, писал NEWS.ru.
Группа Little Big
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Рената Пиотровски с супругом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Елена Летучая
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актёр Ян Цапник с супругой Галиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская и певец Филипп Киркоров
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Светский хроникёр журнала Tatler Ариан Романовский
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Глава Capital Group Павел Те и его супруга, владелица концепт-стора «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссёр Эдуард Оганесян
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Музыкант группы Tesla Boy Антон Севидов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Журналист Марианна Максимовская
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева
Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков с сыном Николаем
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дизайнер Анастасия Задорина
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
DJ Kozak (Виталий Козак) и дизайнер, DJ Наталья Туровникова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главный редактор журнала Vogue Россия Мария Фёдорова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров, продюсер Яна Рудковская и певец Давид Манукян (DAVA)
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Финансист Ян Яновский
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Основательница российского бренда Arctic Explorer Ксения Чилингарова
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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