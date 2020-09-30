Платье Собчак на светской вечеринке вернуло к жизни слухи о её беременности

https://static.news.ru/photo/be09e9ce-03c1-11eb-bc21-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ксения Собчак явилась на гала-ужин, посвященный премии GQ «Человек года», в свободном платье на тонких бретелях. Её наряд вернул жизни слухи о возможной беременности телеведущей. Они появились сразу после свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым, но пока себя не оправдали.

Одна из журналисток, как пишет «Телепрограмма», не выдержала и спросила блондинку, не означает ли наряд то самое — чего ждут её почитатели уже не первый год.

Не надейтесь! — ответила светская львица, а её муж хитро засмеялся.

Собчак и Богомолов сыграли свадьбу год назад. Ранее телезвезда была в браке с актёром Максимом Виторганом. Они официально заявили о расставании в начале марта 2019 года. У пары есть сын Платон. Интересно, что раньше светская львица не раз заявляла, что вообще не хочет иметь детей.

Светское мероприятие, посвящённое старту финального этапа голосования премии «Человек года» по версии журнала GQ, состоялось 30 сентября На него были приглашены звёзды российского шоу-бизнеса, бизнесмены, дизайнеры, главные редакторы изданий и руководители телеканалов.

Помимо Собчак и Богомолова, внимание журналистов, в частности, привлекла Яна Рудковская. Для вечера она выбрала платье от Chanel. Продюсер появилась на вечеринке в необычной компании: с ней были певец Филипп Киркоров и рэпер и блогер Давид Манукян, писал NEWS.ru.