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Шоу-бизнес

«Красавица»: Орбакайте прогулялась по Италии в стройнящем костюме

12:50, 11 мая 2021
Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: orbakaite_k/instagram.com

Певица Кристина Орбакайте вместе с супругом бизнесменом из США Михаилом Земцовым решила провести выходные в Италии. Артистка поделилась в Instagram фотографией прогулки, для которой она выбрала яркий костюм.

На снимке пара позирует на фоне пятизвёздочного отеля. На Орбакайте надет ярко розовый костюм, состоящий из пиджака и расклешённых, широких брюк.

Прекрасная Италия. Любим путешествовать и узнавать новые места! — написала артистка.

Именно такие костюмы недавно советовала носить Эвелина Хромченко для того, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. По её словам, такая одежда скрывает лишний вес и визуально делает женщину более худой.

Ранее звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина удивила поклонников стройной фигурой. Похудевшая артистка опубликовала в Instagram фотографию в роскошном наряде. На снимке Скулкина позирует в атласном платье жёлтого цвета, которое подчеркнуло её невероятное преображение.

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