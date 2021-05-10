«Красавица»: Орбакайте прогулялась по Италии в стройнящем костюме

https://static.news.ru/photo/9de8a7bc-b23e-11eb-9ae4-96000091f725_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: orbakaite_k/instagram.com

Певица Кристина Орбакайте вместе с супругом бизнесменом из США Михаилом Земцовым решила провести выходные в Италии. Артистка поделилась в Instagram фотографией прогулки, для которой она выбрала яркий костюм.

На снимке пара позирует на фоне пятизвёздочного отеля. На Орбакайте надет ярко розовый костюм, состоящий из пиджака и расклешённых, широких брюк.

Прекрасная Италия. Любим путешествовать и узнавать новые места! — написала артистка.

Именно такие костюмы недавно советовала носить Эвелина Хромченко для того, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. По её словам, такая одежда скрывает лишний вес и визуально делает женщину более худой.

Ранее звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина удивила поклонников стройной фигурой. Похудевшая артистка опубликовала в Instagram фотографию в роскошном наряде. На снимке Скулкина позирует в атласном платье жёлтого цвета, которое подчеркнуло её невероятное преображение.