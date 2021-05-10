«Красавица»: Орбакайте прогулялась по Италии в стройнящем костюме

Певица Кристина Орбакайте вместе с супругом бизнесменом из США Михаилом Земцовым решила провести выходные в Италии. Артистка поделилась в Instagram фотографией прогулки, для которой она выбрала яркий костюм.
На снимке пара
Прекрасная Италия. Любим путешествовать и узнавать новые места! — написала артистка.
Именно такие костюмы недавно советовала носить Эвелина Хромченко для того, чтобы подчеркнуть стройную фигуру. По её словам, такая одежда скрывает лишний вес и визуально делает женщину более худой.
Ранее звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина удивила поклонников стройной фигурой. Похудевшая артистка опубликовала в Instagram фотографию в роскошном наряде. На снимке Скулкина позирует в атласном платье жёлтого цвета, которое подчеркнуло её невероятное преображение.